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5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Mersin'e 'kırmızı kod'lu uyarı!

05 Ocak 2020, Pazar 15:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında Mersin için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Son değerlendirmelere göre, Mersin ve Adana'da, yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu kapsamda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Antalya il genelinde, bu gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, salı sabah saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (30-75 kilogram metrekare) olması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyinde görülecek kar yağışlarının, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde salı gece saatlerine yoğun (20-50 santimetre) olması beklendiğinden başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanağın, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

AA

Etiketler: mersin, sağanak
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