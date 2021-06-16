Meteoroloji'den sağanak uyarısı yapıldı

Çorum, Amasya, Tokat, Samsun çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra Çorum, Amasya, Tokat çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.