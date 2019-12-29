Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Fırtına kapıda!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." AA

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