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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda

21 Eylül 2021, Salı 11:08
Türkiye'nin, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girmesi, sıcaklıkların ülke genelinde 6-10 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, Karadeniz ile Doğu Akdeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 metre rakım ve üzeri) beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

Bu sistemle görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerinin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunması ve yapılan güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

AA

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