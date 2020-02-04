Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden denizler için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esecek rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde de etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (saatte 70-100 kilometre) şeklinde görülmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakması ancak İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.