Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Bugün Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 16 İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12 İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 11 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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