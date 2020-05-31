Meteorolojiden uyarı: 5 ilde yağmur bekleniyor

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 4 gün boyunca yağışlı ve serin hava bekleniyor.

Yağışlı havanın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta önümüzdeki 4 gün boyunca aralıklarla etkili olduktan sonra cuma günü bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir sevideye artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı öngörülüyor. Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. AA

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