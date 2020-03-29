Mevsimlik tarım işçileri için virüs tedbiri

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat verildi.

Bu çerçevede illerdeki tarım takviminin dikkate alınarak, bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, herhangi bir aksaklık yaşanmasın durumunda ise bakanlığa bilgi verilmesi istendi. Buna göre, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera) alınan tedbirler çerçevesinde erişimleri sağlanacak. Gübre, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilere erişim veya dağıtımda bir sorun oluşmaması adına gübre bayilerinde etkin stok kontrolü ve denetim yapılacak.

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