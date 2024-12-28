Meyve ağaçlarımız kurudu

Elazığ Ekinözü köyündeki Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesinin meyve bahçelerini kuruttuğu belirtilerek, projenin yerleşim alanlarına uzak bir yere taşınması istendi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgede kurulmak istenen GES’in doğal hayatı ve sağlıklarını olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile tepki gösterdi. Köyün önceki dönem muhtarı ve Habap Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayati Sinem konuştu. Sinem, şunları söyledi: “Köyümüzün başlıca sorunlarından biri köyümüze kurulan GES enerji sistemleridir. Köyümüze kurulan bu güneş enerji sistemlerinin köyümüze 5 yıl içinde verdiği zararlar saymakla bitmez. Bunların başlıcalarından birisi kendi çevresinde şimdiden çölleşmeye başlamış olması. Şu anda solumda gördüğünüz bir komşumuza, bir köylümüze ait bahçenin gördüğünüz üzere yaklaşık 10 dönümlük meyve bahçesini kesmek zorunda kaldı bu vatandaşımız. Sebebine gelince, suyun eksikliği değildir. Buradan yayılan enerjiden olsa gerek. Yoksa durup dururken bir meyvenin, bir ağacın, bir bağın kuruması söz konusu değildir.

Haber Merkezi