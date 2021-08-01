Milas'taki yangın kısa sürede yayıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor. AA

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