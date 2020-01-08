'Mırmır' Donan Çıldır Gölü'nde ilgi odağı oldu

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır", yüzeyi buz tutan göl üstünde gezinenlerin ilgi odağı oluyor.

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır", yüzeyi buz tutan gölün maskotu haline geldi.

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan tefekküre sevkeden güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile dikkati çekiyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken Çıldır Gölü'nün maskotu ise sahildeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır". Balık lokantasının sahibi Atalay Uzunkaya tarafından 3 yıl önce sahiplenen "Mırmır", kış mevsiminde donan Çıldır Gölü üzerinde ziyaretçilerle gezinmenin keyfini sürüyor.

Gölde gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, sevimliliği ile ziyaretçilerin maskotu olan "Mırmır" ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kedinin sahibi Uzunkaya, yaptığı açıklamada, "Mırmır"ın son yıllarda Çıldır Gölü'nün ilgi duyulan unsuru haline geldiğini belirtti.

"Mırmır"ın sadece restoran içinde kalmakla yetinmediğini anlatan Uzunkaya, "Göl donmaya başladığında Mırmır ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar Mırmır'ın buz üzerinde dolaştığını gördüklerinde fotoğrafını çekmeye çalışıyor." dedi.

Gölü ziyarete gelen öğretmen Özgür Özden da Çıldır Gölü'ne her gelişte "Mırmır"ı gördüğünü vurgulayarak, "Kendisini çok seviyoruz. O da bizimle dolaşmaya başlayınca kendisini sevdiriyor." diye konuştu.

Özlem Özden de buz üstünde "Mırmır" ile dolaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.