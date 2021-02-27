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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Normalleşme süreci başlıyor

27 Şubat 2021, Cumartesi 22:45
Türkiye, pazartesi itibariyle ‘kademeli normalleşme’ sürecine giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimiyle ilgili yeni kararların Pazartesi günü Kabine toplantısından sonra açıklanacağını söyledi. Erdoğan, “Bilim Kurulu çalışmaları Pazartesi kabinenin önüne gelecek. Biz de müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde, ne durumda olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı’mız sunumunu yapacak. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, otellere varıncaya kadar Pazartesi günü kabine toplantısında karar alacağız” dedi.

İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı.

Buna göre iller vak’a sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda “düşük riskli”, “orta riskli”, “yüksek riskli” ve “çok yüksek riskli” olarak sınıflandırılacak.

Yüz binde 10’un altında vak’a görülen iller “düşük riskli”,

Yüz binde 11-35 arası vak’a olan iller “orta riskli”,

Yüz binde 36-100 arası vak’ası bulunan iller “yüksek riskli”,

Yüz binde 100’ün üstünde vak’a seyri görülen iller ise “çok yüksek riskli” olarak belirlenecek. Düşük riskli iller “mavi”, orta risk “sarı”, yüksek risk “turuncu”, çok yüksek risk “kırmızı” ile gösterilecek.

Haftalık yayımlanacak

Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı detaylara göre, il bazında vak’a sayıları haftalık olarak yayımlanacak. Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi ise iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, “yüksek riskten” “çok yüksek risk” kategorisine geçen bir il, ek kısıtlamaların geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların ve hizmet sektörünün açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma kısıtlamalarının nasıl uygulanacağı, bu verilerden takip edilebilecek.

Seyahat kısıtlamaları düşünülecek

Belirlenen risk kategorilerinde hangi normalleşme adımlarının atılacağı ve tedbirlerin hangilerinin ne düzeyde kaldırılacağı henüz netleşmiş değil. Ancak illerin bulundukları bölgedeki durum da bazı tedbirlerin devam etmesini gerektirebilir. Meselâ, bir ilde salgın çok yüksek düzeyde fakat çevresindeki illerde vak’a sayıları çok düşük ise, riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek.

Vak’aları en çok azalan ve artan iller

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ”Geçen haftaya göre vak’a sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor.” mesajını yazarak artan ve azalan illeri gösteren grafikler paylaştı. 

Etiketler: Türkiye, normalleşme
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