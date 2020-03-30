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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden hasta kabulüne başladı

30 Mart 2020, Pazartesi 15:00
Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yönettiği projede, hastanenin yüzde 80'i tamamlandı.

Yılda 1,5 milyon poliklinik hastasının yanında 700 bin acil hastanın tedavi edildiği, 45 bin ameliyatın gerçekleştirildiği hastane sismik izolatör teknolojisiyle yeniden inşa edildi.

385 adet sismik izolatör, deprem anında yükün yaklaşık yüzde 90'ını absorbe edecek.

Dolayısıyla bina çok az ve düzenli hareket edecek. Böylece hastane deprem anında ve sonrasında da hizmette kalacak.

Vizyon bir proje olarak nitelendirilen hastane, kendi enerjisini üreten bir yapı olarak dizayn edildi.

Hastanenin yenilenen 180 bin metrelik bölümünde yeniden hasta kabulüne başlandı. Geriye kalan yüzde 20'lik bölüm de tamamlandığında hastane toplam 259 bin metrekarelik alanda hizmet verecek.

Normal zamanlarda 750 yataklı olan hastane, Kovid-19 salgını nedeniyle 99'u yoğun bakım olmak üzere 600 yataklı olarak kullanılacak.

Sağlık Bakanı Koca: İlk etabı bugün hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için de kullanılacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi. 

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın sağlık alanında önemli bir sınav verdiği bugünlerde sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirtti. 

180 bin metrekare kapalı alana sahip ilk etapta, 600 yatak, 240 poliklinik, 81 erişkin yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathanenin mevcut olduğunu bildiren Koca, deprem izolatörlü hastane binasının, aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen trijenerasyon sistemine de sahip olduğunu aktardı. 

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Okmeydanı Hastanemiz, tüm fazları tamamlandığında 250 bin metrekare kapalı alan ve toplam 866 yatakla hizmet verecek. Ülkemiz, sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı tıbbi donanım açısından dünyasının sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini hiçbir aksaklık olmadan sunmanın gayreti içindeyiz. Bu vesileyle insanımızın sağlığı için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yeni hastanemizin gerek yatak kapasitesi gerekse teknolojik altyapısı ile koronavirüsle mücadelemize önemli katkılar yapacağına inanıyorum."

AA

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