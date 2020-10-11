Osmaniye’de de alevler evlere sıçradı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı Köyü’nde orman yangını çıktı.

Yangında şu ana kadar iki ev yanarken yangının ilerleyiş istikametindeki evler boşaltıldı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı Köyü’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye başta Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri müdahale etti. 20 arazöz, 3 iş makinesi ve 150 civarında orman yangın söndürme işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti.

Yangın Yukarı Çiyanlı Köyü’nde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçradı. Yangının ilerleyiş istikametinde bulunan evler ise tedbir amaçlı Jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yaptığı açıklamada “Yukarı Çiyanlı Köyü’müzde çıkan yangın devam ediyor. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale ediyoruz. Bütün ekiplerimiz köylülerimiz hep beraber yangını söndürmek için çabalıyoruz. İnşallah kısa bir sürede yangını kontrol altına alacağız” ifadelerini kullandı.