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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Pandemi döneminde çay tüketimi arttı

25 Kasım 2020, Çarşamba 11:34
Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3.5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Ülkede koronavirüs salgınının yayılım gösterdiği aylarda getirilen sokağa çıkma yasağı sürecinde çay tüketimi daha da arttı.

Salgının ilk 3 aylık döneminde kuru çay tüketiminde yüzde 50 oranında artış gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarında evde kalınan sürelerde tiryakilerin çay tüketiminin zirveye ulaştığı belirlendi.

‘Her durumda ‘Çay demleyelim’ anlayışımız var’

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, pandemi sürecinde ülkede çay tüketiminin ciddi oranda arttığını söyledi. Salgın sürecinin ilk 3 ayında ortalama 20 bin ton civarında olan satışların 40 bin tona çıktığını ifade eden Alim, şunları söyledi:

“Ekim- Kasım aylarında da çay satışlarımızda artış var. Bu yıl bizim hedefimiz 120 bin ton çay satmak ancak şimdiden bu rakamı geçtik. Ben de günde 30 bardak çay içiyorum ama günde 50- 60 bardak çay içen insanlarımız var. Türkiye'de evlerde çay kültürü oturmuş durumda. Hemen her durumda, ‘bir çay demleyeyim’ anlayışımız var. Kalabalık da olsanız yalnız da kalsanız çaysız olmuyor. Çay dostluğu, muhabbeti geliştiriyor. Belki sürekli siyah çay içmek istemezlerse diye biz tüketicilerimizin karşısına farklı alternatiflerle çıkıyoruz. Yeşil, beyaz çay ve maça çayı gibi değişik alternatifler sunuyoruz."

‘Çaysız olmuyor’

Pandemi ile beraber evde geçirilen saatlerde artınca daha fazla çay tükettiğini söyleyen Servet Karamahmutoğlu, “Çok fazla çay tüketiyoruz, günde kesin 3 kere çay demlenir. Ama bu pandemi döneminde çay demleme sayımızı ve içme sayımızı da artırdık. Çaysız olmuyor” diye konuştu.

‘Pandemide en yakın arkadaş çay’

Pandemide en yakın arkadaşının çay olduğunu söyleyen Mümin Kulaksız, "Pandemi sürecinde evde daha fazla kaldığımız için fazla çay içiyoruz. Biz Rizeliyiz tabii ki çay içmemiz lazım. Koronaya karşı da etkili olduğunu söylüyorlar. Pandemi de bizim evde 4- 5 defa çay demlendiğini biliyorum. Her demlendiğinde 4- 5 bardağı peş peşe içiyoruz, demliği bitiriyoruz. Misafir olayı kalktı ama çaya devam. Televizyonun karşısına oturduğun zaman uğraşacağın tek şey çay, artık en yakın arkadaşta çay oldu" dedi.

Etiketler: pandemi dönemi, çay tüketimi
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