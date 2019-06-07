"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Pikniğe giden gencin fotoğraf merakı ölümle sonuçlandı

07 Haziran 2019, Cuma 09:49
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, özçekim (selfie) yaparken 5 metre yüksekten düşen genç öldü.

Alınan bilgiye göre, piknik yapmak için ailesiyle Orhaneli'deki Sadağı Kanyonu'na gelen Furkan Arslan (15), kanyonda 3 kilometre yürüdükten sonra fotoğraf çekmek için kayalıkların üzerine çıktı. Burada özçekim yapmak isteyen Arslan, dengesini kaybederek 5 metre yüksekten şelale suyunun biriktiği yere düştü.

Arslan'ı kurtarmaya çalışan yanındakiler ve ailesi, başarılı olamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve deniz polisi sevk edildi.

Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, Arslan'ın cesedini 3 metre derinlikte buldu.

Gencin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. 

AA

Etiketler: Bursa, Orhaneli, fotoğraf
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, F-35 savaş uçağı için eğitilen pilotlara yenilerinin eklenmemesi kararı aldı

    İstanbul için verilen mücadele medeniyet için verilmedi

    Dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor

    Beslenme günlüğü tutun

    Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

    Müslümanlara yönelik saldırılar azaldı

    Kriz üniversitelileri de vurdu

    Körfez, Türkiye’den vazgeçmiyor

    Türkiye’deki kriz Avrupa’yı da etkiledi

    Sandıklara sahip çıkacağız

    Şehit Uzman Onbaşı Öz dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Tasarruf millî görevdir

    60 milyon çocuk aç

    Ben aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim

    Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 108 - Resmi makamlar: Ölü sayısı 46'yı geçmedi

    MSB: Generallere yönelik sözlere suç duyurusunda bulunulacak

    Meteoroloji'den 11 şehre sağanak uyarısı

    Dönüş yolculuğu başladı

    4 kişinin öldüğü Kocaeli'deki depo yangınında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstanbul için verilen mücadele medeniyet için verilmedi
    Mehmet KARA

    Hiç mi ders çıkarmazsınız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Salah gibi futbolcular lâzım
    Genel

    Said Nursî’nin davranış modeli: “Hutbe-i Şamiyye” - 4
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan ve takvim
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân’ı en iyi anlayan ve anlatan
    İbrahim ERSOYLU

    Dini siyasete, siyaseti dine alet etmenin farkı
    Risale-i Nur'dan

    Meşverettir ki bana Meşrûtiyeti sevdirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.