Restoranlar yeniden açılmak için sabırsızlanıyor

Restoranların yeniden açılacak olması işletme sahiplerini ve çalışanlarını sevindirdi. Sektör temsilcileri, bu kararı bekledikleri için işletmelerini büyük oranda hazırda tuttuklarını, açılmak için sabırsızlandıklarını bildirdi.

1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı.

Söz konusu karar, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri memnun etti. Kararın açıklanmasıyla birlikte harekete geçen işletme sahipleri, restoran ve kafeleri pazartesi gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, restoranların 21 Mart'tan beri sadece paket servis hizmeti verdiğini anımsatarak, yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduğunu söyledi.

Tüm dünyada normalleşme sürecinin başladığını, Türkiye'de de AVM'lerin 11 Mayıs'ta tekrar açıldığını dile getiren Bingöl, salgından en çok etkilenen ülkelerde restoranların yeniden açıldığını anlattı.

Bingöl, "AVM'lerin açılması kararından sonra restoranların da hizmet vermeye başlaması gerektiğini söylemiştik. Normalleşme kapsamında açıklanan yeni adımlarla artık restoranlar da açılıyor." dedi.

Milyonlarca kişinin bu sektörden ekmek yediğini vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektör gerçekten zor duruma girmişti. Bu karar bizi ve çalışanlarımızı çok mutlu etti. Zaten bu dönemde açılmayı beklediğimiz için büyük oranda hizmet vermeye hazırdık. Belirlenecek standartlara uygun olarak açılmaya hazırız. Aslında hafta sonu kısıtlaması olmasaydı pazartesiye daha iyi hazırlanabilirdik. Ancak yine de belirlenecek kriterlere göre müşterilerimize hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz."

TÜRES'ten restoran ve kafeler için "standart" önerileri

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, normalleşme süreci sonrası işletmelerde uygulanabilecek standartlar konusunda bazı öneriler hazırladıklarını kaydederek, belirledikleri standartların sektörün yeni normale uyumu öncesi yol gösterici olacağını söyledi.

Müşterilerin maske takıp işletmelere kabul edilmesi, olmayan müşteriye işletme tarafından maske temini yapılması gerektiğini dile getiren Bingöl, işletmeye gelenlerin ateşlerinin ölçülmesinin öneminden bahsetti.

Bingöl, müşteriye işletmeye giriş öncesi kolonya veya el antiseptiği ikram edilmesi gerektiğini belirterek, "Mümkün olduğunca temassız menülerin müşterilerce kullanılması sağlanmalı, ödemeler temassız alınmalı." dedi.

Masa örtüleri ve personel kıyafetlerinin 60 derecede yıkanmasının önemine dikkati çeken Bingöl, valelerin her araç teslim alma-etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemesi, eldiven takmaması ve taşıtları maskeli kullanması gerektiğini vurguladı.

Bingöl, masalar arası mesafe bırakılması, asansörlerin üçte bir kapasiteyle kullanılması, servis personelinin mesafe kuralına uyması, her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulması, açık büfelerin personel tarafından servis edilmesi, mescit ve lavabo gibi genel kullanım alanlarının girişinde ve çıkışında el antiseptiğinin konulması gerektiğini anlattı.

Personelin sağlık durumunun takibinin, işletmenin sık sık temizlenmesinin ve dezenfekte edilmesinin önemine değinen Bingöl, işletmede kullanılan klima ve havalandırma sisteminin filtrelerinin periyodik olarak değiştirilmesi ve sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.

Bingöl, restoran ve kafeler için tüm süreçler ele alınarak hazırlanan standart önerilerinin işletmelere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

"İşimizi, tüm kurallara uyarak eskisinden daha güçlü sürdüreceğiz"

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, küresel salgın sürecinde, ülke olarak millet ve devletçe topyekun verilen mücadeleyi başarı noktasına taşıdıklarını söyledi.

Kontrollü sosyal hayatla girilen yeni normalleşme döneminde restoranların açılmasının oldukça yerin bir karar olduğunu dile getiren Mercan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürecin başarılı yürütüldüğüne olduğu kadar, esnaflarımızın bu süreçteki kayıp zamanını geri kazanacağına inanıyoruz. Devletimizin açıkladığı 14 maddelik tedbir kurallarına özen gösterip, kılık-kıyafet, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda dikkat ederek tüm sektörlerimizle beraber yeni dünya düzeninde ülke ve sektör olarak daha enerjik, daha dinamik daha kendinden emin bir şekilde yerimizi alacağız."

Mercan, döner sektörü olarak restoranlar, büfeler ve üretim tesisleriyle eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik motivasyonla hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.