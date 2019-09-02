Rize'de kaybolan 6 kişi bulundu

Rize Valisi Kemal Çeber, kendilerinden haber alınamayan biri çocuk 6 kişiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı.
Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğle saatleri itibarıyla Küçükçayır köyü Paşaçukuru Deresi mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığını belirtti.
Öte yandan Çeber, 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
AA