Rize'ye gelen çay üreticilerine koronavirüs testi yapılıyor

Rize'ye gelen çay üreticilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapılmaya başlandı.

Rize'de İl Pandemi Kurulunca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticilerinin bulundukları köy ve mahallelerde çalışmaya başladı. Üç kişilik gruplar halinde dolaştıkları mahalle ve köylerdeki camilerin hoparlöründen anons yaptıran ekipler, il dışından gelen ailelerden birer kişiye açık alanda testi uyguluyor. İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, müdürlük binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de çay tarımının başladığını söyledi. Çay üreticilerinin kente gelmeye devam ettiğini belirten Tepe, "Bugüne kadar ilimize yaklaşık 14 bin kişi giriş yaptı. Bu sayının 30 bini aşacağını tahmin ediyoruz." dedi. Tepe, salgın sürecinde verilen mücadele sayesinde Rize'nin iyi bir noktaya geldiğini vurgulayarak, "Bunu da korumak istiyoruz. Bu kadar kişi, kısa süre içinde ilimize gelmiş olacak. Biz tedbir almayı gerekli gördük. Bir yandan tedbir alırken diğer taraftan üreticilerin çay toplamasını da engellemek istemedik." ifadelerini kullandı. AA

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