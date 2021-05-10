Rizeli bal üreticileri yeni sezondan umutlu

Yeşil vadileriyle ünlü Rizeli bal üreticileri yeni sezona umutla girdi. Arı kovanlarının bakımını yapan ve yeri arılar satın alan üreticiler, havaların güneşli gitmesi halinde bu sene iyi bal alabileceklerini söylediler.

Kestane ve orman gülü (komar) ballarıyla ünlü Senoz Vadisinde arıcılık yapan emekli eğitimci Necati Arıcı, "Bu sene iyi bal olacağını tahmin ediyoruz. Vadimizde orman gülü denilen ve bizim 'komar' dediğimiz çiçekler açmış durumda. Önümüzdeki günlerde kestane çiçekleri de açar inşallah. Şu an için arılar çiçek ve polen taşıyor. Bu şekilde giderse iyi bir bal üretimi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Fiyatlar konusunda da bilgi veren Necati Arıcı, "Bal üretimi kolay bir iş değil. Ancak vatandaşın ekonomik durumu da ortada. Bu bakımdan bol ürün olursa bu sene de geçen senenin fiyatlarıyla, kestane balının kilosunu 200 ya da 250 TL'den, komar balını da 300 TL'den satmayı düşünüyonuz. İnşallah verimli bir sezon geçiririz" dedi.