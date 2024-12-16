Sahipsiz köpekler 600 tavuğu telef etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde başıboş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaklaşık 600 tavuk telef oldu.

Bitez Mahallesi’nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı. Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince başıboş sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti. Sulak, gazetecilere, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi. Maddî kayıp yaşadığını anlatan Sulak, “Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.