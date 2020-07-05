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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Sakarya'daki patlama için 2 iş müfettişi görevlendirildi

05 Temmuz 2020, Pazar 11:00
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek faciası için 2 iş müfettişi görevlendirildi. Daha önce de İçişleri Bakanlığı tarafından olayın soruşturulması için 3 müfettiş görevlendirilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.  

Selçuk, paylaşımında "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Sakarya, patlama, iş müfettişi
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