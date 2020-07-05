Sakarya'daki patlama için 2 iş müfettişi görevlendirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek faciası için 2 iş müfettişi görevlendirildi. Daha önce de İçişleri Bakanlığı tarafından olayın soruşturulması için 3 müfettiş görevlendirilmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, paylaşımında "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.