Sakarya'daki patlama için 2 iş müfettişi görevlendirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek faciası için 2 iş müfettişi görevlendirildi. Daha önce de İçişleri Bakanlığı tarafından olayın soruşturulması için 3 müfettiş görevlendirilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, paylaşımında "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.

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