Sakarya'dan üzücü kaza haberi: Biri çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Tır, üst geçidin ayağına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes'in (44) öldüğünü belirledi. Tırda sıkışan Erciyes'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle durak ve üst geçitte hasar oluştu. Öte yandan tırda bulunan eşyaların etrafa saçıldığı görülürken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. AA

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