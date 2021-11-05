Şanlıurfa’da kitap fuarı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl 4’Üncüsü düzenlenen Ulusal Kitap fuarı 5 Kasım’da (dün) kapılarını açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ulusal Kitap fuarı 5 Kasım’da (dün) kapılarını açtı. Şanlıurfa bu yıl 4’üncü kez ulusal kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda şair-yazarın katıldığı 4. Ulusal Kitap fuarı kitap dostlarıyla buluştu. Stant alanlarının belirlenmesi, yayınevlerinin talebi ve program akışının oluşturulması daha önce tamamlanan fuara çevre illerden de kitap dostlarının gelmeye başladığı belirtildi. 11 Nisan Fuar Merkezinde 5 Kasım (dün) saat 10.00’da açılışı yapılan 4.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı oluyor ve fuar 14 Kasım'a kadar devam edecek.

YENİ ASYA DA FUARDA

Dün açılışı yapılan 4.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na Yeni Asya Neşriyat da bütün yayınlarıyla birlikte katılıyor. Fuarda geniş bir stand hazırlayan Yeni Asya Neşriyat Şanlıurfa Temsilciliği, başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere çocuklara ve genlere hitap eden kitaplarıyla fuarda yerlerini andıklarını ifade ettiler.