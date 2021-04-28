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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Şehirler arası otobüs seferleri 2 katına çıktı

28 Nisan 2021, Çarşamba 11:39
Tam kapanma kararının ardından otobüs firmaları, gelen talebe yetişmek için ek seferler koydu. İstanbul'da günlük sefer sayısı 600'den 1200'e çıktı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, tam kapanma kararının ardından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların şehir dışına çıkmak istediğini söyledi.

Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların otogarı hareketlendirdiğini anlatan Özcan, "Vatandaşlar bilet almak için İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturuyor. Firmalarımız gelen talebe yetişebilmek için ek seferler koymaya başladı. İstanbul'dan otobüslerimiz Anadolu'daki şehirlere dolu olarak gidiyor. Türkiye'nin her şehrine bilet satışlarında yoğunluk var. Normalde İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 600'dü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından dün 850 oldu, bugün 1200'e çıktı. Cuma gününe kadar tam kapasiteyle hizmet vereceğiz. Ayrıca seyahatlerde HES kodu uygulamasına da devam edeceğiz" dedi.

Bayramda yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek

Cuma gününden itibaren seferlerin yüzde 50 kapasiteyle yapılmaya başlanacağının altını çizen Özcan, "Sefer ve yolcu sayıları cuma günü tekrar düşer. Bayrama yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceğiz. Yolculuklarda seyahat izin belgesi olması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Özcan, yüzde 50 kapasiteli çalışma döneminde firmaların ekonomik anlamda sıkıntıya düşmemesi için bakanlıktan bilet fiyatlarına zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Etiketler: şehirler arası otobüs seferi
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  • Toygar

    28.4.2021 12:41:35

    Ne güzel.. Parasıyla taşıyoruz virüsü. Hem de memleketin her köşesine. Tebrikler!..

Risale-i Nur Külliyatı

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