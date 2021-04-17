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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Şehit Polatkan’ın eşi duâlarla uğurlandı

17 Nisan 2021, Cumartesi 15:54
Mutahhare Polatkan için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem TBMM Başkanlığı da yapan eski siyasetçi ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile aile yakınları katıldı.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın eşi Mutahhare Polatkan 16 Nisan 2021 Cuma günü vefat etti. Alanya’da yaşayan 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, bir süre önce rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Polatkan, çoklu organ yetmezliğinden vefat etti.

DUÂLARLA UĞURLANDI

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın eşi Mutahhare Polatkan dün (17 Nisan 2021) Zincirlikuyu Mezarlığı’nda dualarla uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hüsamettin Cindoruk da katıldı. Demokrat Parti hükumetlerinde 1950-1960 yılları arası görev yapan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Maliye eski bakanlarından Hasan Polatkan’ın eşi Mutahhare Polatkan (101) Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Polatkan’ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya’dan İstanbul’a getirildi.

AİLE YAKINLARI KATILDI

Mutahhare Polatkan için saat 11.00’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem TBMM Başkanlığı da yapan eski siyasetçi ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile aile yakınları katıldı. Polatkan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mutahhare Polatkan’ın kızı Nilgün Atlı’nın yanına gelerek taziye dileklerini iletti.

Etiketler: Mutahhare Polatkan
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