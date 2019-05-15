Şehit Uzman Çavuş Zencirli ebediyete uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, Antalya'nın Alanya ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Şehit Zencirli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapılacağı Alanya Garnizon Şehitliği alanına getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Leyla Çelik, babası Hamza Zencirli, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Zencirli'nin cenazesine asker selamı veren kardeşleri ile yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın, öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından silah arkadaşlarınca omuzlara alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Vekili Hamdi Bolat, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. AA

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