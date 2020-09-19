Siirt'in Şirvan ilçesi karantina altında

Siirt'in Şirvan ilçe merkezi ile 2 köy ve bir mezra, koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun COVID-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi. İlçede COVID-19 testi sonucu pozitif çıkan vaka ile bunlara teması olanların sayısında artış olduğu belirtilen açıklamada, salgını önlemek amacıyla tedarik zinciri, kamu personeli, ağır ve acil hastalar dışında ilçe merkezine giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği vurgulandı. İlçe merkezinde görevli kamu personelinden ilçe dışında ikamet edenlerin de sadece mesai günlerinde ve bağlı oldukları birim amirinin bilgisi dahilinde ilçeye giriş ve çıkış yapabileceği belirtilen açıklamada, ilçeye bağlı Ormanbağı ve Soğanlı köyleri ile Kayasihar köyünün Kayalık mezrasında da karantina uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, vatandaşların izolasyon kurallarına uymaları istendi.

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