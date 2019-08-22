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22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şimdi de 'drone' ile hırsızlık!

22 Ağustos 2019, Perşembe 11:22
Ankara'da günlerce "drone" ile izledikleri lüks villadan yaklaşık 4 milyon liralık ziynet eşyası ile bir miktar para çalan zanlı ve 2 iş birlikçisi, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara'da lüks villadan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı ve 2 iş birlikçi yakalandı.

Çankaya ilçesinde lüks bir villadan yaklaşık 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Zanlının olay yerinden motosikletle uzaklaştığını belirleyen ekipler, bölgedeki 10 kilometrelik hatta yer alan MOBESE ve güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüphelinin lüks villayı günlerce "drone" ile izlediği, içeri girdiğinde ilk olarak güvenlik kameraları ile alarm sistemini etkisiz hale getirdiği ve soygunun ardından olay yerinden motosikletiyle ayrıldığı tespit edildi.

Hırsızlık zanlısı Serkan Y. ile 23 ayrı suçtan kaydı bulunan iş birlikçi Ali T. gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde çaldığı ziynet eşyalarını Mamak'ta yaşayan ablası Gülcan B'nin evinde sakladığını itiraf etti.

Bunun üzerine evde yapılan aramada eşyaları bulan ekipler, Gülcan B'yi de gözaltına aldı.

AA

Etiketler: ankara, drone, hırsızlık
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