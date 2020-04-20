Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi karantina için Mersin'e gönderildi

Suudi Arabistan'dan hava yoluyla Adana'ya getirilen 171 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Mersin'e gönderildi.

Suudi Arabistan'dan uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 171 kişi, Adana Valiliği ve AFAD koordinesinde sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslere bindirildi. Otobüsler, vatandaşların gözetim altında tutulacağı Mersin'deki öğrenci yurduna hareket etti. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen 171 kişi, 14 gün karantinada tutulacak. AA

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