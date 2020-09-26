Tarihi yarımada depreme dayanıksız

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından çıkarılan deprem haritasına göre, Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görülürken, Tarihi Yarımada’nın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığı açıklandı.

Timeturk’ün haberine göre, GABORAS’tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe yönettiği büyük veri havuzuyla İstanbul depremine ilişkin verileri mercek altına alan şirket, İstanbul’da yaşanması beklenen depremin muhtemelen en fazla etkileyeceği bölgeleri gösteren “İstanbul deprem haritası”nı paylaştı. Zemin formasyonlarına yapılan puanlamalar ile bina yapım yılı, 2007 yılında hayata geçirilen deprem yönetmeliğinden önce olan yapıların bir araya getirildiği çalışmada Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görüldü. Harita üzerinde sayısallaştırılan veriler üzerinden gerçekleştirilen okumalar neticesinde olası büyük İstanbul depreminin en fazla etkileyeceği bölgeler tespit edildi. Verilen bilgiye göre, Tarihi Yarımada’nın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığının saptandığı incelemede İstanbul’un Türkiye’deki kentsel dönüşümlerin 0,33’ünü, riskli alanlarının 10,71’ini, yenileme alanlarının ise 53,17’sini kapsadığı tespit edildi.

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