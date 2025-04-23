Tekirdağ ve Kocaeli'de de yarın eğitime ara verildi

İstanbul'daki depremler nedeniyle yarın Tekirdağ ve Kocaeli'deki okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. İstanbul'da da perşembe ve cuma günleri okulların tatil edildiği, aynı zamanda kamu ve vakıf üniversitelerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı görevlerinin de idari izinli sayıldığı bugün açıklanmıştı.

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi - "Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız" Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime Tekirdağ'da 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi. Kocaeli Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.