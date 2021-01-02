THY, İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarıyla ilgili olarak yaptığı yeni açıklamada İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre "Resmi otoritelerce alınan karar gereğince İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı başka ülke varışlı (transit) uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi. Açıklamada yolculardan bilet değişikliği ve diğer talepleri için çağrı merkezi, biletin satın alındığı ofis ya da acenteye başvurarak işlemlerin gerçekleştirilebileceği belirtildi. NTV

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