Topladıkları kitaplarla kütüphane kurdular

Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla başlattıkları “Nar Çiçeği” projesi kapsamında yardımseverlerden toplanan kitaplarla 12 öğrencisi olan Gençali İlkokuluna kütüphane kurdu.

Genç Kızılay Ankara, yaklaşık bir ay önce köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla “Nar Çiçeği” projesini başlattı. Üniversitelerde afiş hazırlayarak, sosyal medyadan ve dağıttıkları broşürlerle projelerini duyuran Genç Kızılay Ankara, yardımseverlerden çok sayıda destek topladı. Yapılan duyuruların ardından yardımseverler sayesinde, projenin gelişebilmesi ve ilk kütüphanenin kurulabilmesi için kısa zamanda 2 bin kitap toplandı. Gençali okulunun sınıf öğretmeni Songül Akkulak, öğrencilerinin köy okulunda öğrenim gördükleri için şehir merkezinde okuyan öğrencilere göre dezavantajlarının olduğunu, ancak yapılan bu çalışmanın hem öğrenciler için hem de kendisi için çok faydalı olduğunu söyledi.