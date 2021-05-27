Türkiye'de 8 bin 426 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi vefat etti, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116' ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.