Türkiye en sıcak Haziran’ı yaşıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, haziran başında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını ifade etti.

İstanbul’da termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Prof. Dr. Toros, Marmara Bölgesi ve İstanbul’da sıcaklığın 32 derecelere kadar çıktığına dikkati çekerek, güneşin altında ise sıcaklığın çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

İstanbul’da uzun yıllar haziran ayı en yüksek sıcaklıklar ortalamasının 26,9 derece olduğunu aktaran Toros, “4 Haziran’da ise İstanbul’da daha haziran ayının başında olmamıza rağmen sıcaklık yaklaşık 32 derece olarak kayıtlara geçti.” dedi.