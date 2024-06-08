İstanbul’da termometreler 40 dereceyi görecek

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hafta sonu biraz nefes aldıracak. Ortalama sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. Ancak önümüzdeki salı gününden itibaren Cezayir üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasıyla daha da bunaltacak. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığı 40 dereceyi görecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan “Önümüzdeki hafta Salı günü Cezayir’den yüksek seyreden sıcaklıkların daha da sıcağı geliyor” dedi. İstanbul’da sıcaklığın 40 dereceye ve Ege Bölgesi’nde ise 45 dereceye çıkacağını belirtti.

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