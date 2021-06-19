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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

19 Haziran 2021, Cumartesi 22:24
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

AA

Etiketler: Türkiye, sokağa çıkma kısıtlaması
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