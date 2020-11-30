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30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Türkiye'nin 'Biyolojik Çeşitlilik Haritası'nda neler var?

30 Kasım 2020, Pazartesi 15:00
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında bugüne kadarki kapsamlı çalışmalar sonucu 13 bin 409 bitki ve hayvan türünün tespiti yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına sahip olması dolayısıyla zengin bir biyolojik çeşitliliği barındırıyor.

Bu çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına hizmet edecek envanter ve izleme çalışmalarının ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğe ilişkin veri tabanları oluşturulması gibi çeşitli projeler hayata geçirildi.

DKMP Genel Müdürlüğü, 2013 yılında başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 81 ilin biyolojik çeşitlilik envanterini tamamlayarak, ülke genelinde "Biyolojik Çeşitlilik Haritası" oluşturdu.

Damarlı bitkiler, memeliler, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler ve amfibiler gibi canlı grupları üzerinde 918 uzman ve akademisyen arazi çalışması gerçekleştirdi.

Tıbbi ve bitkisel ilaç yapımına katkı

Çalışmaların yapıldığı 852 bin 644 koordinatlı noktadan 13 bin 409 bitki ve hayvan türüne ilişkin envanter verisi toplanarak Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girildi.

Envanter çalışmalarında ayrıca ekonomik değere haiz taksonlara ilişkin envanter verileri de toplandı. Ülke ekonomisine girdi oluşturma potansiyeli taşıyan 2 bin 934 taksonun tıbbi ve bitkisel ilaç olarak kullanıldığı saptandı.

Türkiye'de omurgasız ve tohumsuz canlılarının da envanterinin çıkarılması amacıyla çalışmalara başlandı. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında farkındalık çalışmaları da yapılırken, bu kapsamda kamu spotu ve kitapçıklar hazırlandı.

Biyolojik çeşitlilik mercek altında

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde biyolojik çeşitliliğin gidişatında önemli role sahip tür ve habitatlar için izlemeye konu göstergeler belirlendi.

Her bir izleme göstergesi için izleme planları ve bu doğrultuda da izleme iş programları oluşturuldu.

Proje sonucunda envanter çalışmaları tamamlanan 81 ilde tür/popülasyon ve habitat/ekosistem düzeyinde izleme çalışmaları yürütülürken, 292 flora, 218 fauna ve 263 özellikli alan izleniyor ve raporlanıyor.

AA

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