Tuz Gölü de kurudu

Van Gölü havzasında yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Özalp ilçesindeki Akgöl’ün ardından Saray ilçesindeki Tuz Gölü’nde de kuraklık gözlendi.

Yapılan araştırmalarda, önceki yıllara oranla yağış miktarındaki düşüşün yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde de düşüşün yaşandığı tesbit edildi. Her yıl birçok türden binlerce kuşa göç yolunda ev sahipliği yapan ve 371 hektar alanı kaplayan Saray Tuz Gölü, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma sebebiyle çorak alana dönüştü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bu yıl yağışların az olmasının ve sıcaklıkların giderek yükselmesinin buharlaşmayı 5 kat artırdığını belirterek, “Bu da birçok gölün kurumasına neden oluyor. Akgöl’den sonra Tuz Gölü’nün kuruması, beklediğimiz durumdu. Böyle devam ederse havzada önümüzdeki yıllarda birçok küçük göl kuruyacak, Van Gölü daha da çekilecek.” dedi.