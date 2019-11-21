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21 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Urfa ve Mersin Kitap Fuarları’nda buluşalım

21 Kasım 2019, Perşembe
Yeni Asya Neşriyat, haftasonu 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı ile Mersin CNR Kitap Fuarı’nda olacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı, 22 Kasım 1 Aralık tarihlerinde 11 Nisan Fuar Merkezi’nde açılıyor.  23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Mersin CNR Kitap Fuarı ise, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak

Kitap fuarına çok sayıda yayıneviyle birlikte sivil toplum kuruluşu da katılacak. Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek. Yazarlarımız imza ve söyleşi programları ile okuyucularını bekliyor olacak. 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda 22 Kasım 13.30-18.00’de Şemsettin Çakır, 23 Kasım 13.30-18.00’de Kâzım Güleçyüz, 24 Kasım 13.30- 18.00’de İslâm Yaşar, 30 Kasım ve 1 Aralık saat 13.30 ve 18.00 arasında  Yasemin- Sebahattin Yaşar kitaplarını imzalayacak. Söyleşi programları ile de fuara renk katılacak. 23 Kasım Kâzım Güleçyüz, “Bediüzzaman’a Göre Adalet ve Hürriyet”, 24 Kasım İslâm Yaşar “İnsanı ve Kâinatı Okumak”, 30 Kasım Sebahattin Yaşar “Hayatta Pozitif Prensip” konularıyla saat 16.00-16.45’te söyleşi gerçekleştirecekler.

Risale-i Nur’u tanıtıyoruz

Yeni Asya Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, fuarla ilgili şunları söyledi: “Yeni Asya Neşriyat, yeni konseptleriyle 2019-2020 fuar sezonunda birçok kitap fuarına katılmayı hedefliyor. Fuarlarda Risale-i Nur’un en etkin bir şekilde satışını ve tanıtımını yapmaktadır. Urfa da ikinci kez katıldığımız kitap fuarına ilgi ve katlı bekliyoruz. Geçen seneki fuarımız, tanıtım ve satış noktasında çok başarılı geçti. Bunun da aynı ilgiyi göreceğine inanıyoruz. Bundan sonra sırada Van fuarı olacak.”

Etiketler: Urfa, Mersin, Kitap Fuarı
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