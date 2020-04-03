Virüs fırıncıları da vurdu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması için genelge yayımladığını anımsattı.

Söz konusu düzenlemeye göre, ekmek ve ekmek çeşitlerinin gıdayla temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabileceğini vurgulayan Balcı, pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız bu ürünün satışının yapılamayacağını söyledi. Salgın nedeniyle insanların daha çok evde kaldığına dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti, “İnsanlar evden çıkmayınca boş vakitleri de çok oluyor. En çok tüketilen gıda ürünlerinden olan ekmeği günlük almak önemli. Bu süreçte bazı vatandaşlarımız evlerinde de ekmek yapmaya başladılar. Satışlarımız o nedenle bir miktar düştü. Salgın süreci uzarsa o zaman fırıncı esnafımız da zarar görebilir.”