'Yaz saati uygulamasına derhal son verilmeli'

TBMM Genel Kurulu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “kalıcı yaz saati” uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “İnsanlarımızın kör karanlıkta işe, çocuklarımızın ise okula gitmek zorunda bırakıldığı garabet bir uygulamadır. Çalışanlar için iş güvenliği riskleri artarken, trafik kazalarında gözle görülür bir yükseliş yaşanmakta. Kadınlarımız sokaklarda karanlığın tedirginliğini yaşamaktadır.TÜBİTAK’ın kendi raporları dahi bu uygulamanın anlamlı bir tasarruf sağlamadığını ortaya koydu. Peki, madem tasarruf etmiyoruz, niye halkımızın sağlığını ve yaşam kalitesini bu uygulamayla bozuyoruz? Yaz saati uygulamasına 2025 yılı itibariyle derhal son verilmelidir.” Haber Merkezi

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