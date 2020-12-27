"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Yeni Asya büyük bir boşluğu dolduruyor'

27 Aralık 2020, Pazar 22:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mehmet Kara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan ve Muhammet Örtlek de hazır bulundular. Ziyarette Türkiye’nin gündemindeki siyasî, ekonomik, toplumsal ve dış politika konuları ele alındı. Görüşmede demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hürriyetlere vurgu yapıldı. Kuşoğlu ve Tokdemir de Yeni Asya’nın tarafsız, bağımsız ve gerçekleri haber yapan çizgisinin önemine dikkat çekerken, basın camiasında Yeni Asya’nın rasyonel yayın politikasıyla büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade ettiler. 

Toplum gergin ve moralsiz

Kuşoğlu ve Tokdemir’in nezaket ziyaretinde, 2020 yılında dünyada ve Türkiye’de yaşanan olaylar değerlendirildi. Türkiye’de son senelerde gittikçe şiddeti artan bir ekonomik kriz olduğunu, 2021 yılı içinde krizin şiddetini arttıracağını söyleyen Kuşoğlu, “Sonuçta ülke iyiye gitmiyor Çiftçi, esnaf, işçi, memur, emekli iyi durumda olmadığı gibi 10 milyonun üzerinde de işsiz var. Toplum gergin ve moralsiz. Sebep ülke iyi idare edilmedi ve edilmiyor” diye konuştu. İsmet Tokdemir de, Mart ayından bu yana zor günler geçiren esnafın borcunu borçla kapattığını, icra ve bankalarla boğuştuğunu, kara listeye düştüğünü belirterek, bu bağlamda esnaflara yönelik icraların durdurulması ve kredi borçlarının ertelenmesi yönünde çalışma yapılmasını istedi. 

Etiketler: Yeni Asya
Okunma Sayısı: 477
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'

    Önce imza, sonra soru

    'Yeni Asya büyük bir boşluğu dolduruyor'

    Fahrettin Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir

    Hak ihlâlleri karnemiz daha da kötüleşti

    Pekin’de acil durum ilan edildi

    Abdulkadir Badıllı’yı rahmetle anıyoruz

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 vefat daha

    Genç pilottan aşı karşıtlarına mesaj

    Çin, Türkiye ile imzalanan 'Suçluların İadesi Anlaşması'nı onayladı

    Risale-i Nur, akla ve kalbe hitap eder

    'Cumhurbaşkanının sokaktan haberi yok'

    İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

    İran'da halkın yüzde 35'i yoksul

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu aştı

    'Asgari ücret 3 bin liranın üzerinde olmalı'

    İlk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bu gece başlıyor

    2.Elde ‘bekle, gör’ dönemi

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 80 milyon 727 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'
    Mehmet KARA

    2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...
    M. Said ZEKİ

    “Hukuku yeniden öğretin bana!”
    Süleyman KÖSMENE

    Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?
    Genel

    Devlete talip olmak cemaatlerin işi değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soljenitsin ve Gulag Takım Adaları
    Şükrü BULUT

    Feministlerin tesettür düşmanlığı nereden geliyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Eski Said Dönemi Eserleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’un yazılış tarzı dikkatinizi çekmiyor mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.