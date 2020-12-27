'Yeni Asya büyük bir boşluğu dolduruyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mehmet Kara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan ve Muhammet Örtlek de hazır bulundular. Ziyarette Türkiye’nin gündemindeki siyasî, ekonomik, toplumsal ve dış politika konuları ele alındı. Görüşmede demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hürriyetlere vurgu yapıldı. Kuşoğlu ve Tokdemir de Yeni Asya’nın tarafsız, bağımsız ve gerçekleri haber yapan çizgisinin önemine dikkat çekerken, basın camiasında Yeni Asya’nın rasyonel yayın politikasıyla büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade ettiler.

Toplum gergin ve moralsiz

Kuşoğlu ve Tokdemir’in nezaket ziyaretinde, 2020 yılında dünyada ve Türkiye’de yaşanan olaylar değerlendirildi. Türkiye’de son senelerde gittikçe şiddeti artan bir ekonomik kriz olduğunu, 2021 yılı içinde krizin şiddetini arttıracağını söyleyen Kuşoğlu, “Sonuçta ülke iyiye gitmiyor Çiftçi, esnaf, işçi, memur, emekli iyi durumda olmadığı gibi 10 milyonun üzerinde de işsiz var. Toplum gergin ve moralsiz. Sebep ülke iyi idare edilmedi ve edilmiyor” diye konuştu. İsmet Tokdemir de, Mart ayından bu yana zor günler geçiren esnafın borcunu borçla kapattığını, icra ve bankalarla boğuştuğunu, kara listeye düştüğünü belirterek, bu bağlamda esnaflara yönelik icraların durdurulması ve kredi borçlarının ertelenmesi yönünde çalışma yapılmasını istedi.