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5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Yeni Asya Çukurova Kitap Fuarı’nda

05 Ocak 2020, Pazar
Adana Çukurova 13. Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Yılın ilk fuarı olan Adana Çukurova 13. Kitap Fuarı Yeni Asya okuyucularını ve kitapseverleri bekliyor.

Yeni Asya Neşriyat Adana Çukurova 13. kitap fuarında yerini aldı. Adana Çukurova 13. Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Yılın ilk fuarı olan Adana Çukurova 13.  Kitap Fuarı Yeni Asya okuyucularını ve kitapseverleri bekliyor. 

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş. Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova 13. Kitap Fuarı, 4-12 Ocak 2020 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.

Nur Hareketi Serisi okurlarıyla buluşuyor

Yeni Asya Neşriyat’ın da katılım sağlayacağı fuar hakkında Yeni Asya Neşriyat Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, “Yeni yılın ilk fuarında İnşallah dokuz gün boyunca ürünlerimizi, hizmetlerimizi en güzel şekilde bütün kitapsevere sunacağız. 11-12 Ocak’ta İslâm Yaşar’ın imzalayacağı 1970’lerden 2000’lere Risale-i Nur Hareketinin serencamının anlatıldığı Nur Hareketi Serisi yeni baskısıyla okurlarımızı stantlarımızda bekliyor. Adana temsilciliğimize de katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Okuyucularımızı 310B numaralı Yeni Asya Neşriyat standına bekliyoruz” dedi. Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Son gün kapanış saati ise 19.00 olarak belirlendi.

Etiketler: Yeni Asya, Çukurova Kitap Fuarı
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