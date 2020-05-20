"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yurt dışından gelenlerin izolasyonları artık yurtlarda yapılmayacak

20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:22
Yurt dışından planlı uçuşlarla toplu olarak gelecek kişiler için uygulama esasları, Sağlık Bakanlığınca belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazı, İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne ve tüm valiliklere gönderildi.

Resmi yazıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından Türkiye'ye, Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği ve bu kişilerin ülkeye girişleri sırasında yapılacak çalışmaların belirlendiği, uygulamaya konulduğu ifade edildi. Bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve izlemlerinin gerçekleştirildiği hatırlatıdı.

Türkiye'de yeni normalleşme süreci içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair uygulamaların düzenlendiği belirtildi.

Yazıda, "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacağına, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağına ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

AA

Etiketler: yurt dışı, izolasyon
Okunma Sayısı: 506
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Esfender Korkmaz: Ekonomi gemisi lafla yürümüyor

    Vergi yağdı

    Soğan çürüyor, üretici iflâsta

    AYM: Mektuba el koymak hak ihlâli

    2 ayda 16 bin işyeri kapandı

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Meteoroloji'den sağanak yağış ve serin hava uyarısı

    Güvenlik Toplantısı 3 saat sürdü

    "Vaka sayımız 1000'in altına düştü''

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

    RTÜK susturuyor

    Adalet Bakanlığı’ndan hâlâ ses yok

    3 üniversite mezunundan 1’i işsiz

    BM, İdlib'e 80 tır insani yardım gönderdi

    Erciyes Üniversitesinde aşı denemelerine başlandı

    Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler hangi gün açık olacak?

    Yurt dışından gelenlerin izolasyonları artık yurtlarda yapılmayacak

    Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak

    25 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatma ve ayrımcılıkla birlik beraberlik olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Yolun sonu görünüyor”
    Ahmet BATTAL

    Yalan labirentinden çıkış ne zaman?
    Faruk ÇAKIR

    Adalet ve liyakat olmadan asla
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ramazan, korona, sigara…
    Genel

    AYM: Mektuba el koymak hak ihlâli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Prof. Dr. Esfender Korkmaz: Ekonomi gemisi lafla yürümüyor
    Risale-i Nur'dan

    Zekât ve iktisat, bereket sebebidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb ve vicdanın vazife ve işleyişleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.