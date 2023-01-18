Yusufeli'nin taşınma maliyeti 6,98 milyar TL

İhaleye verildikten sonra yapımı 20 yıl süren Türkiye’nin en büyük barajı Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan merkez ilçenin yeni yerleşim yerine taşınma maliyeti, Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre 6 milyar 977 milyon 503 bin TL olarak açıklandı.

Yusufeli’nin yeni yerleşim alanında 213 iş yeri, 10 cami, 25 yataklı hastane, emniyet binası, hükümet konağı gibi birçok kamu ve sosyal konut yer alıyor. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temeli 26 Şubat 2013’te atılmış, 2018’de teslim edilmesi gerekiyordu. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.