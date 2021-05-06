Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sümer Mahallesi'nde, yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu görüldü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.30’da Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana geldiği belirtildi. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek, çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." ifadelerine yer verildi. AA

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