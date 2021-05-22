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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Zigana'da ışığa az kaldı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 14:47
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli Projesi’nde yüzde 87 seviyesine gelindi.

Doğu Karadeniz’i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihî İpek Yolu’nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da başlanan projede 500 kişi çalışıyor. Yerin 900 metre altındaki 4 aynada 24 saat esasına göre ilerletilen projenin, Doğu Anadolu’nun Karadeniz sahili ile bağlantısını daha güvenli hale getirerek ulaşım maliyetini azaltması bekleniyor. Mevcut yolu 8 kilometre kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin lojistik açıdan limana ve ürüne ulaşım noktasında bölgeye yatırım yapacak girişimcilere ciddî kolaylık sağlayacağı ve ticari yaşamı canlandıracağı öngörülüyor.

Yüzde 87’si tamamlandı

Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olacak projede, her iki tüpte de 12 bin 500’er metre olmak üzere toplamda 25 bin metrelik kazı işi tamamlandı. Kazı işleminin yüzde 87’si tamamlanan tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 65’lik kısmı tamamlanarak 19 kilometre geçildi. Yeni Zigana Tüneli’nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 2 kilometre kaldı. 

Yeni Zigana Tüneli Projesi

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi’nden 1015 metre kotundan girilerek, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0,85 eğimle Köstere Vadisi’nden 1212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek. Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli’ne ise 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak. Zigana Dağı’nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında gidilebiliyor. Türkiye’nin en uzun kara yolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor. 

AA

Etiketler: Zigana, ışık
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