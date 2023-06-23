"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Taht ve baht meselesi...

Zeynep ÇAKIR
23 Haziran 2023, Cuma
İstanbul’da iki yerleşim yerinin isminin ve konumunun bir Osmanlı Padişahı ile alâkasını biliyor muydunuz?

Ben bilmiyordum yeni öğrendim, şöyle ki: Sultan Abdulmecid’in oğlu, Sultan 2.Abdülhamid’in ağabeyi, Sultan Abdulaziz’in yeğeni 5.Murad ismiyle tahta geçmiş olan lâkin cinnet teşhisiyle 3 ay padişahlık yapabilen hükümdarla ilgili...

Şehzadeliği döneminde amcası Kurbağalıdere’deki köşkü tahsis etmiş, haremi ve ev halkıyla rahat, özgür ve Avrupai bir hayat sürmüş; devrin bütün alimleri, yenilik taraftarları, Avrupalı misafirler hep bu köşkte ağırlanmış...

Kurbağıledere ismi saltanat mensuplarının ikametine tahsis edilmiş bir yer olarak bilindik gelmeyince, baktım ki meğer bütünüyle bugünkü Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nün bulunduğu alan imiş Sultan’ın evi...

Padişah Abdulmecid’in bu çok iyi tahsil görmüş, İslamî ilimler zaten temel eğitim sayıldığından ona ilaveten iyi düzeyde Fransızca bilen, klasik batı müziğine vâkıf olan, besteler yapan en çok da devrin aydınlarıyla meşrutiyet, hürriyet ve demokrasi içerikli uzun konuşmalar yapıp, fikir teatisinde bulunan 

Veliaht Murad’ın, Yeni Osmanlılar’dan arkadaşları;  Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Bey’ler idi... İşte fikir alışverişi yaptıkları buluşma yeri ‘Fikirtepe’ olarak anılacak ve İstanbul semtlerinden biri olacaktı...

Sultan 5.Murad iyi yetişmiş, Osmanlı’nın kalkınması için çareyi rejim değişikliğinde arayan, amcasını çok sevdigi halde, devrin muhteris ve hain devlet adamlarının ve masonik dış güçlerin oyununa gelen, oynanan oyunların farkında olup amcasına yaptığı ihanetten hele sonrasında, kinci cuntanın oyunuyla intihar süslü cinayetinden son derece rahatsız olan ve cinnetinin sebebi büyük ölçüde bundan kaynaklanan tahtı görmüş ama ikbali görmemiş talihsiz bir padişah... 

Deliliğinin kalıcı olmadığını tarihler bize gösteriyor; zira tahttan indirildikten sonra kardeşi Sultan 2.Abdulhamid’in gözetiminde, 64 yaşına kadar Çırağan Sarayında münzevi ve sessiz bir ömür sürüyor. Bahtına darbe ile amcasını tahttan eden yeğen olmak düşmüş. Ne taht ona yar olmuş ne kendisi bahtiyar. Muradına nail olmak ne kelime; Hüseyin Avnilerin Mütercim Rüştü Paşa’ların elinde sallanan bir tahtta nâmurad bir padişah olarak tarihe geçmiş; Sultan 5.Murad...

Ve bir başka ibretli hayat gerçeği ki; ‘analar tahtını kurarmış, bahtını kuramazmış’ sözünü hayatıyla  maalesef ki ispatlayan bir padişah 5. Murad. 

Aslında zaten veliaht, amcasından sonra taht zaten onun olacakken; daha şehzadeliğinden itibaren bir an önce tahta çıkarmak isteyen, hatta padişah Abdülmecid’e ‘Neden kardeşin geçiyor, oğlun varken’ deyip ananeyi bozmaya yeltenecek kadar cüretkâr valide Şevkefza Kadınefendi... O günlerde  oğlu küçük, eşi de erken vefat edince teşebbüsü akim kalacak yıllar sonra kaynını kanlı bir darbe ile alan darbecilerle iş birliği yapıp amacına ulaşmış olsa da; kan bulaşmış bir taht, aklı bulanmış bir oğul uğruna alınmış bir Valide Sultanlık ünvanı...

Kendine de oğluna da hayretmemiş bir saltanat... Alınan ahlarla gölgeli nafile bir ünvan.

Tahtını kurdu, ama oğlunun bahtını kuramadı va esefa Şevkefza Valide Sultan!

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret gıda zamlarına yetişemiyor

    ‘Beyaz Lale’ yıl sonu şenliği yapıldı

    Kalsak savaşta, gitsek denizde ölüyoruz

    Milletin vekilliği böyle olmaz

    Antidepresan kullanımı arttı

    Akdeniz’deki en büyük trajedi

    Dünyada yardıma muhtaç kişi sayısı 360 milyona yükseldi

    'Titanik'in enkazına dalan denizaltıdaki herkesin öldüğüne inanıyoruz'

    Manisa'daki fabrika yangınında son durum?

    Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanı oldu

    17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı

    2 Temmuz itibaren kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak

    Sokakta kurban kesene 3036 lira para cezası verilecek

    Merkez Bankası, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı

    Yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu

    Mersin’de hortum, Erzurum’da dolu

    Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

    Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

    Adıyaman Çelikhan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulmü alkışlamayın
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin sadakat imtihanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Refah fâciasıyla savaş oyunu
    Cevher İLHAN

    İktidarın “demokratikleşme işbirliği” korkusu
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz bizi bırakmaz!
    İbrahim Aktaşcı

    Sakalları sertleştiren demokrasi!
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi ve bürokratik kenelere dikkat!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zeynep ÇAKIR

    Taht ve baht meselesi...
    Faruk ÇAKIR

    Kendin için değil, millet için!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.